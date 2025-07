Supervision bancaire : voici le nombre de réclamations reçues de la clientèle des établissements de crédit

La direction de la supervision bancaire a reçu 2.298 réclamations émanant de la clientèle des établissements de crédit en 2024, contre 1.459 un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Près de 70% des réclamations reçues entrant dans le champ de compétences du Centre Marocain de Médiation Bancaire (CMMB) lui ont été transférées pour traitement, précise BAM dans son rapport annuel sur la supervision bancaire.

Les doléances portant sur le fonctionnement de comptes constituent la 1ère source des réclamations reçues par BAM, totalisant 36% et concernent principalement les contestations de soldes, de frais et commissions et la clôture de compte.

Celles portant sur les conditions de crédit ont représenté 27% et celles relatives aux moyens de paiement, les retraits des guichets automatiques bancaires (GAB) non servis et l’utilisation des chèques, ont représenté 22%.

Le rapport fait également savoir que près de 87% des réclamations reçues émanent des personnes physiques après 86% en 2023.

La répartition géographique des réclamations fait, quant à elle, ressortir que la région de Casablanca, bien qu’en baisse significative, demeure prépondérante, avec une part de 29%, suivie de la région de Rabat, dont la part est de 22%.

Parallèlement, BAM souligne que le taux des réclamations dénouées en faveur des plaignants s’est établi à 74%, en hausse comparativement à 70% en 2023.