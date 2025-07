Dépôts bancaires: les derniers chiffres de BAM

Par LeSiteinfo avec MAP

Les dépôts collectés auprès de la clientèle par les banques se sont établis à 1.275 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2024, en hausse de 9,2% après 3,4% une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette progression intervient sous l’effet, en partie, de l’opération de régularisation volontaire de la situation fiscale des personnes physiques mise en place par le gouvernement, explique BAM dans son rapport annuel sur la supervision bancaire.

Il en résulte un coefficient moyen d’emploi, rapportant les crédits aux dépôts, de 91%, précise BAM.

Et de noter que les dépôts libellés en dirhams se sont inscrits en hausse de 8,8% après 3,6% en 2023, représentant 97,1% du total.

Par catégorie, les dépôts à vue ont enregistré une hausse de 11,1% à 910,5 MMDH et les dépôts sous forme de comptes d’épargne ont augmenté de 2,6% à 187,5 MMDH.

Les dépôts à terme, d’un encours de près de 134,3 MMDH, se sont redressés de 4,7%, après une baisse de 10% un an auparavant, en lien avec le relèvement des taux de rémunération.

Les autres dépôts, constitués essentiellement de valeurs données en pension à caractère volatil, ont totalisé 42,7 MMDH, en hausse de 16,6%, après une hausse de 12,8% en 2023.

En conséquence, les dépôts à vue ont vu leur quote-part se renforcer à 71,4%, au détriment des dépôts à terme et des comptes d’épargne, dont les parts respectives se sont contractées à 10,5% et 14,7%.

Par agent économique, les dépôts des particuliers résidents ont enregistré une hausse de 9,1% à 676,9 MMDH, après 3,6% à fin 2023, sous l’effet d’une progression de 12% des dépôts à vue, de 1,6% des dépôts en comptes d’épargne et de 2,9% de leurs dépôts à terme.

Parallèlement, les dépôts des marocains résidant à l’étranger, ont enregistré une hausse de 1,8% à fin 2024 pour s’établir à 207,2 MMDH. Cette évolution recouvre une progression des dépôts à vue et des comptes d’épargne de respectivement 3,7% et 2,5%.

Les dépôts à terme, ont quant à eux, reculé de 4%. Les dépôts des autres agents économiques non financiers ont enregistré une progression de 15,7% à 351 MMDH.

Cette hausse recouvre notamment celle des dépôts des entreprises privées qui ont enregistré une hausse de 14,8% à 274 MMDH, portée par l’augmentation des dépôts à vue de 15% à 224,5 MMDH, celle des dépôts des entreprises publiques avec une augmentation de 16,1% à 26,9 MMDH et celle des dépôts des institutions à but non lucratif (IBNL) qui progressent de 30% à 21,9 MMDH.

Les agents financiers, constitués principalement des OPCVM, des compagnies d’assurances et des organismes de prévoyance sociale, ont vu leurs dépôts progresser de 0,3% à près de 36,7 MMDH.

Sur ce total, les dépôts des OPCVM, constitués de près de 77% de dépôts à terme, ont progressé de 20,8% à 10,5 MMDH.

Quant aux dépôts des compagnies d’assurances, ils se sont redressés de 46,6% à 7,4 MMDH, après une baisse de 21% un an auparavant, tirés principalement par la hausse de leurs dépôts à terme de 58,1% et de leurs dépôts à vue de 43,2%.

