Barrage de Bin El-Ouidane : léger remplissage après les récentes précipitations

Selon les données officielles du ministère de l’Équipement et de l’Eau, le barrage de Bin El Ouidane, situé dans le bassin de l’Oum Er-Rbia, a reçu au cours des deux derniers jours un total de 9,8 millions de m3 d’apports en eau, grâce aux pluies orageuses et aux crues qui ont eu lieu dans ce bassin, en particulier dans la région de Beni Mellal-Khénifra.

Les mêmes données indiquent que ces apports en eau ont contribué à augmenter le taux de remplissage de ce grand barrage après des années de sécheresse dans la région, portant le taux de remplissage à 5,7 %, avec des apports totaux atteignant 68,9 millions m3.

Le ministère précise que le barrage de l’Oum Er-Rbia a connu au cours des six dernières années la plus grande vague de sécheresse et de pénurie d’eau de son histoire, avec une diminution significative des apports en eau en raison de la demande croissante en eau potable et en eau pour l’irrigation.

Ces derniers jours, plusieurs provinces de la région de Beni Mellal-Khénifra ont bénéficié de quantités importantes de précipitations, ce qui a entraîné un redressement des niveaux de plusieurs barrages ainsi qu’une amélioration des nappes phréatiques grâce aux débits hydriques observés dans la plupart des rivières de la région, ajoute la même source.