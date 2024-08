Météo Maroc : temps assez chaud ce mercredi 28 août 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 28 août 2024.

– Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas et bruine locale la matinée et la nuit sur l’ouest de la rive de la Méditerranée, les côtes Nord et le Nord-ouest des provinces Sahariennes.

– Formations brumeuses sur les plaines Centre et le Nord de l’Oriental.

– Averses orageuses avec de la grêle et des rafales de vent sous orages sur le Nord du Haut Atlas, le Moyen Atlas, le Rif et l’Oriental débordant sur le Saiss et la rive méditerranéenne dès le soir.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Nord-ouest du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Anti-Atlas et les provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 10/15°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux et de 16/23°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en hausse sur l’Oriental et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.