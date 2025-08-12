Maroc

Météo Maroc: la chaleur persiste ce mercredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 août 2025 - 22:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 13 août 2025:

– Baisse des températures sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, avec persistance du temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines la matinée et la nuit sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Brumes locales persistantes pendant le jour sur les côtes Atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 14/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 25/30°C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

– Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en légère hausse ou variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long des côtes atlantiques.

