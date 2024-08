Météo Maroc : temps assez chaud ce dimanche 25 août 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 août 2024.

-Temps assez chaud sur l’Oriental, les plaines voisines de l’Atlas, le Sud du Rif, le Sud-Est et sur l’extrême Sud du pays.

-Averses orageuses sur les Moyen et Haut Atlas, leurs versants Sud-Est et sur les Hauts plateaux de l’Oriental.

-Bruine locale sur les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya.

-Formations brumeuses locales sur le littoral méditerranéen et les plaines atlantiques.

-Chasse-poussières locales sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Atlas et sur les provinces Sud.

-Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et sur les côtes Centre et Sud.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Rabat et entre Cap Ghir et Dakhla et agitée sur le reste du littoral.