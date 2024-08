Météo Maroc : légère hausse des températures ce samedi 24 août 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 24 août 2024 :

– Légère hausse des températures avec un temps assez chaud sur le Sud-Est, l’extrême Sud, le Nord de l’Oriental, et sur le Sud du Rif.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et sur le Sud de l’Oriental.

– Nuages bas avec brume locale la matinée et la nuit sur les côtes Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières par endroits sur les côtes Centre, le Sud, l’Atlas et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 23/28°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 10/15°C sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux et de 16/22°C sur le reste du Royaume.

– Mer calme à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et entre Tantan et Boujdour et agitée à forte sur le reste du littoral.