Saïdia : la perle de la Méditerranée déploie son potentiel touristique (VIDEO)

Saïdia, perle de la méditerranée attire chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers amateurs de la mer et de la nature.

« J’habite à Oujda, et je viens chaque année à Saidia, c’est une ville qui nous plait. On s’y sent bien », déclare une estivante.

« Toute ma famille est originaire de cette destination. On vient principalement pour cette raison, mais il y aussi la plage qui est principalement mon endroit préféré », souligne Lina, une marocaine résidente à l’étranger.

Pour rappel, la plage de Saidia est l’une des plages les plus longues du Maroc, caractérisée par son sable fin et doré, et son climat méditerranéen. La ville est aussi le théâtre de plusieurs soirées artistiques. Cette année, dans le cadre de la 20-ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom, un concert haut en couleur animé par la célèbre chanteuse Zina Daoudia a enchanté le public.