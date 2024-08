Tanger : vol à l’arme blanche dans une agence de transfert d’argent

Les agents de la Brigade Régionale de la Police Judiciaire de Tanger ont arrêté ce mercredi 7 août un individu de 30 ans, soupçonné d’être impliqué dans un vol avec violence dans une agence de transfert d’argent de la ville.

Les services de la police judiciaire avaient commencé, le 17 juillet dernier, les procédures d’examen d’un vol avec menace à l’arme blanche survenu dans une agence de transfert d’argent dans le quartier de « Zemmouri » à Tanger.

Lors de ce vol, le suspect avait réussi à s’emparer d’une somme d’argent. Les recherches et enquêtes approfondies ont permis d’identifier le suspect et de l’arrêter ce mercredi. L’opération de perquisition réalisée dans le cadre de cette affaire a permis de saisir l’arme blanche, un masque pour dissimuler les données d’identification, ainsi qu’un chapeau, des vêtements et un sac personnel qui seraient suspectés d’avoir été utilisés pour commettre ce crime.

Le suspect a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de découvrir toutes les circonstances et les détails de l’affaire, ainsi que de déterminer les éventuelles extensions de cette activité criminelle.