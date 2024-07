Fayçal Fajr célèbre son mariage en grande pompe à Tanger (VIDEO)

Fayçal Fajr n’est plus un cœur à prendre. Le Lion de l’Atlas a épousé le mannequin marocain Hana Ouamari lors d’une magnifique cérémonie tenue samedi dernier à Tanger.

Plusieurs joueurs ont pris part à la fête, à l’instar de Yassine Bounou, Jaouad El Yamiq, Anas Zniti, Achraf Bencharki ou encore Nabil Dirar.

Par ailleurs, les photos et les vidéos de la cérémonie, où les traditions marocaines étaient à l’honneur, ont fait le tour de la Toile et fait réagir les internautes qui ont souhaité longue et heureuse vie au couple. Ils ont également loué la beauté de la mariée et apprécié le choix de ses tenues.

H.M.