Marocains séquestrés en Birmanie: la Thaïlande entre en jeu

18 Marocains détenus dans le camp de Tai Shang, dans l’État de Karen, en Birmanie, ont été libérés grâce à l’intervention de l’armée thaïlandaise et de l’ambassade du Maroc.

Selon une source sûre de Le Site info, les familles des personnes libérées ont appelé l’ambassade à mettre à leur disposition un traducteur assermenté et ont remercié les autorités thaïlandaises pour leur intervention. Jusqu’à présent, 25 personnes ont été libérées. Sept sont retournées au Maroc tandis que les 18 autres attendent encore la finalisation des démarches.

Pour rappel, des gangs chinois avaient capturé un groupe de Marocains et les ont soumis à des tortures pour obtenir de l’argent. Ils étaient électrocutés, fouettés et privés de nourriture et de sommeil.

H.M.