Ryad Mezzour: le rôle du petit commerçant au Maroc (VIDEO)

Rétro. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, était l’invité des Eco. Il nous apprend que le gouvernement travaille, mais ce n’est encore qu’au stade d’étude, au moyen d’associer le petit commerce au commerce électronique. Partant du constat que 30% des revenus des très petits commerçants viennent des recharges téléphoniques, il ajoute que « 80 à 90% des ventes en ligne sont des ventes en post-paiement».

Ce qui a conduit le gouvernement à «travailler pour mettre en place une sorte de tiers de confiance, ou de last mile, au niveau du petit commerçant pour lui permettre de s’associer avec les plateformes et de prendre une commission sur le produit». Il pourrait aussi s’agréger à ces centrales d’achat pour pouvoir s’approvisionner dans des conditions comparables à celles de ses compétiteurs et améliorer son offre. On trouve d’autres indications dans les propos du ministre, lorsqu’il s’exprime sur les idées soutenues par la Banque de projet.