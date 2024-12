Groupe Raji: la Holding T-Man inaugure une nouvelle ligne de production Alsa

Après avoir consolidé son statut de premier site mondial de conditionnement du thé vert et renforcé son expertise dans la transformation de sucre, le complexe industriel Matheï, adossé à T-Man Holding, franchit une nouvelle étape avec l’inauguration d’une ligne de production dédiée aux produits Alsa.

Fruit d’un partenariat stratégique avec le géant allemand de l’agroalimentaire Dr. Oetker, propriétaire de la marque Alsa, cette extension illustre la vision de T-Man Holding pour une intégration soutenue vers l’amont industriel et une contribution active en faveur de la souveraineté alimentaire du Maroc.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, et des représentants des deux groupes.

Un complexe industriel au service de l’intégration agroalimentaire

Créé en 2005, le complexe Matheï s’est rapidement imposé comme un acteur de référence dans le secteur agroalimentaire. Il réunit aujourd’hui trois unités de production :

-Une unité de blunding et de conditionnement de thé vert, métier historique du Groupe, avec une capacité annuelle de 20 000 tonnes, représentant environ un tiers de la consommation nationale.

-Une unité de transformation de sucre, totalement dédiée à l’export et destinée à atteindre une capacité de production globale de 30000 tonnes par an,

-Une unité de production Alsa dont le process s’inscrit dans la continuité logique des autres activités industrielles du site, pour une capacité annuelle de 10 000 tonnes.

Connue depuis des générations pour ses levures, aides à la préparation et mix pour gâteaux, la marque Alsa occupe une place de choix dans les foyers marocains. La production locale de cette nouvelle catégorie agro-alimentaire permet de hisser l’infrastructure industrielle du complexe Matheï aux plus hauts standards de qualité internationale.

Le total des investissements engagés dans ce site industriel depuis sa création se chiffre à plus de 300 MDH permettant la création de 400 emplois directs et 300 emplois indirects.

Grâce à son infrastructure industrielle, le complexe Matheï joue un rôle central dans le développement de la filière agro-alimentaire nationale en réduisant la dépendance aux importations et en répondant aux attentes des consommateurs marocains.

Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a déclaré à l’occasion :

« Cette extension du complexe Matheï s’aligne parfaitement avec la vision industrielle du Royaume portée au plus haut niveau par S.M le Roi visant à renforcer notre souveraineté alimentaire. T-Man Holding contribue par ce projet à l’intégration industrielle locale et démontre le rôle essentiel des partenariats internationaux dans la dynamisation et la pérennisation de l’économie nationale. »

Hamid Raji, Président de Matheï, a déclaré :

« La nouvelle ligne Alsa est un prolongement naturel de nos activités historiques dans le thé et le sucre. Elle témoigne de notre ambition d’aller toujours plus loin dans l’intégration vers l’amont industriel, avec des produits de qualité, accessibles et fabriqués au Maroc. »

Georg Heerdegen Parsbo, member of the International Executive Board du Groupe Dr.Oetker, a déclaré :

« Alsa est une marque emblématique qui accompagne les familles dans leurs moments de partage depuis des générations. Ce partenariat stratégique avec T-Man Holding nous permet de renforcer notre présence au Maroc, en offrant des produits locaux conformes à nos standards d’excellence internationale. »