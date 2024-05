Marrakech : coup d’envoi de la 2ème édition du Gitex Africa

Par LeSiteinfo avec MAP

Les travaux de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco se sont ouverts, mercredi à Marrakech, avec la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays.

La cérémonie d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de plusieurs membres du gouvernement et des personnalités de divers horizons.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de Développement du Digital, sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connait la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.

Vitrine mondiale de technologie, d’innovation et de networking, cette grand-messe de la technologie est l’occasion pour les participants de partager leurs connaissances et expertises autour de trois grands thèmes: « Construire une Afrique digitale unifiée », « la connectivité » et « les villes numériques ».

Plateforme unique d’accélération pour les startups et les PME innovantes à l’échelle internationale, Gitex Africa se veut également un hub au niveau d’un continent en pleine effervescence, favorisant les échanges sur les derniers développements de la Tech dans divers domaines, dont l’intelligence Artificielle, la santé et la cybersécurité.

L’édition 2024 sera, par ailleurs, marquée par l’organisation en marge du Salon du « World Health Future », un événement consacré aux dernières innovations dans le domaine de santé avec la participation des plus importantes startups internationales spécialisées dans la santé numérique, le but étant de contribuer au développement de ce secteur en Afrique.

A l’instar de l’édition 2023, Gitex Africa 2024 témoigne, encore une fois, de la ferme volonté du Royaume de soutenir les écosystèmes de l’innovation technologique en forte évolution.