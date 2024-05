Météo Maroc: risque d’orage ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 23 mai 2024:

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre et le nord des provinces sud la matinée et la nuit.

– Pluies par endroits et risque d’orage sur les Haut et Moyen Atlas et sur l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le centre, l’oriental et l’ouest des provinces sud.

– Températures minimales de l’ordre de 06/11°c sur l’Atlas et les plateaux de phosphates, 17/23°c sur le sud de l’Oriental et l’extrême sud du pays, de 15/18°c sur les côtes et de 11/16°c partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse ou stationnaire.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.