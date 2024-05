Golf: Dislog Group lance une compétition et parraine la jeune championne Ilyana Belkhayat

Après la musique et le théâtre, Dislog Group a décidé de positionner son image dans le monde du sport en lançant le Dislog Group Open Tour de Golf.

Il s’agit d’une compétition golfique annuelle visant à faire découvrir aux partenaires un parcours de golf chaque année dans une ville différente du Royaume. Et à cette occasion, Dislog Group, à travers a fondation, a signé un accord de parrainage avec la jeune Ilyana, âgée de 10 ans et déjà 2 fois championne du Maroc de Golf, Championne de l’USKids Rome Classic, tournoi majeur du circuit USKids, et faisant partir des meilleures joueuses mondiales de sa catégorie.

A noter que Ilyana est passionnée de Golf. Elle a commencé à jouer dès l’âge de cinq ans et détient un palmarès bien fourni : double championne du Maroc en 2022 et 2023, vainqueur des 6 étapes du FEDERAL Junior Tour en 2023 et toujours en lice pour un deuxième grand chelem d’affilée en 2024. Elle a également remporté plusieurs tournois USKids à l’international dont le Rome Classic en 2023. Ilyana représentera le Maroc cette année à deux tournois du Grand Chelem du Golf Junior Mondial : le Championnat d’Europe USKids en Ecosse fin mai et les championnats du Monde à Pinehurst aux USA, tournoi de référence qu’elle jouera pour la deuxième année consécutive. Vidéo.