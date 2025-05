AXIOM INVEST entre au capital de Dislog Group avec un investissement de 120 MDH

« Il faut aussi avoir le courage d’agir, de prendre des risques et de croire en sa vision. »

Ces mots de Moncef BELKHAYAT, Président Directeur Général de Dislog Group, résonnent pleinement dans la démarche d’AXIOM INVEST, qui officialise aujourd’hui son entrée au capital du Groupe DISLOG, acteur majeur dans les secteurs de la distribution, de l’industrie et de la logistique au Maroc.

Portée par cette conviction, AXIOM INVEST confirme l’acquisition d’une participation stratégique de 120 millions de dirhams, affirmant ainsi sa volonté de soutenir les entreprises à fort potentiel de transformation.

Thami TAZI, Président d’AXIOM Capital, a déclaré : « DISLOG incarne parfaitement l’audace entrepreneuriale que nous soutenons : un leadership visionnaire, une trajectoire de croissance solide, et un impact réel sur l’économie de la vie. »

« Ce partenariat avec AXIOM INVEST valide la pertinence de notre stratégie à long terme. Ensemble, nous allons accélérer notre croissance, consolider notre leadership industriel et déployer une ambition claire : faire rayonner Dislog Group à l’échelle régionale et internationale ». a ajouté Moncef BELKHAYAT, Président Directeur Général de Dislog Group.

Ce partenariat stratégique traduit une ambition commune : faire converger l’élan entrepreneurial et l’accompagnement capitalistique pour faire émerger un champion économique marocain à vocation internationale.

À propos de Dislog Group

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel marocain intégré, reconnu dans les biens de grande consommation (FMCG), et en expansion dans les secteurs de la santé et des dispositifs médicaux. Son activité s’articule autour de trois pôles stratégiques en forte croissance : Hygiène, Food et Santé.

Pôle Hygiène : Développé autour de sa filiale Hygiène Modern Industries (HMI), ce pôle incarne le virage industriel de Dislog, avec des marques fortes comme Ace, Javel Lacroix, Forza ou Sanicroix (acquise de Procter & Gamble). Il a généré un chiffre d’affaires de 350 MDH en 2023.

Pôle Food : Dislog Food combine production, logistique avancée (RFID, traçabilité), et expansion européenne, avec des acquisitions comme Carré Suisse, Taste Distribution ou Chef Sam à Barcelone. Le groupe y distribue des marques premium telles que Vitacoco ou Heura, tout en étant certifié ISO 9001 et ISO 22000.

Pôle Santé : Structuré autour d’acteurs comme Kosmopharm, Steripharma ou Megaflex, ce pôle couvre toute la chaîne de valeur — médicaments, dispositifs médicaux et dermo-cosmétiques — avec l’ambition de figurer parmi les 10 premiers laboratoires pharmaceutiques au Maroc.

Dislog Group gère un portefeuille de plus de 150 marques, compte 3 400 collaborateurs et œuvre pour offrir aux consommateurs marocains et européens des produits innovants, accessibles et de qualité.

À propos d’Axiom Invest

AXIOM INVEST est une société de prise de participations stratégiques, dédiée à l’accompagnement de champions nationaux dans leurs phases de croissance. Elle fait partie du groupe AXIOM Capital, banque d’affaires indépendante spécialisée dans le Wealth Management, le Corporate Finance, le Private Equity et le Real Estate.