Le Maroc partage son expertise au 10ème Forum Mondial de l’Eau à Bali

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau (MEE), a participé ce 21 mai 2024 à la réunion des ministres, organisée dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau. Cet événement constitue une opportunité importante et de haut niveau pour partager des solutions et des bonnes pratiques dans ce secteur dynamique. Il est également l’occasion de renforcer la coopération entre tous les pays pour relever les défis posés par le changement climatique.

Dans ce contexte, Baraka a souligné, dans son discours, que le Maroc est prêt à partager son expérience avec tous les pays. Il a également affirmé que la coopération internationale dans le secteur de l’eau pourrait jouer un rôle important pour donner à l’eau la place qu’elle mérite dans les politiques publiques.

Il a ajouté : « la politique de l’eau du Royaume a connu un tournant décisif conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, par la diversification de l’offre en eau et des projets de mobilisation des eaux conventionnelles et non conventionnelles, ainsi que par la gestion de la demande en eau, soutenue par des mesures de sensibilisation sur la nécessité d’économiser l’eau ».

Baraka a également rappelé que le Royaume connaît sa sixième année de sécheresse consécutive depuis 2018, précisant qu’il a réussi à surmonter les crises de sécheresse grâce à ses infrastructures hydrauliques et à sa politique de l’eau selon la vision clairvoyante de feu Sa Majesté le Roi Hassan II et grâce à la dynamique nouvelle apportée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Maroc participe avec une délégation de haut niveau au 10ème Forum Mondial de l’Eau, qui est un événement mondial visant à mobiliser la communauté internationale autour de la question de l’eau pour une prospérité partagée, notamment face aux défis posés par le changement climatique.

Ce forum, organisé à Bali en Indonésie, du 18 au 25 mai 2025, verra plusieurs participations de la délégation marocaine, notamment dans des événements officiels ainsi que d’autres activités au pavillon marocain organisé en marge de ce forum.