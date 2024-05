Feuille de route du Tourisme 2023-2026 : signature de deux contrats d’application régionaux

Deux contrats d’application régionaux ont été signés pour accélérer le déploiement régional de la Feuille de route du Tourisme 2023-2026 au niveau des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Draa-Tafilalet, annonce, mardi, le ministère de du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

« Dans le cadre du déploiement de la feuille de route 2023-2026 du tourisme au niveau régional, un jalon significatif a été franchi dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Draa-Tafilalet, avec la signature de leurs contrats d’application respectifs par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, les Wilayas, les Conseils de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Draa Tafilalet, ainsi que la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) », indique un communiqué du ministère.

« L’étape de la signature des contrats d’application régionaux est cruciale pour la feuille de route du tourisme, car c’est le prérequis pour la mise en œuvre de l’ensemble des projets », a dit la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

C’est aussi un signal fort qui témoigne de l’engagement des parties prenantes pour le développement touristique des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Draa Tafilalet dont les contrats d’application désormais signés, prévoient des objectifs ambitieux et des projets structurants pour les atteindre, a-t-elle soutenu.





En effet, la feuille de route vise à accueillir 700.000 touristes dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 400.000 touristes à Draa-Tafilalet d’ici 2026.

Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 21 projets majeurs sont prévus pour renforcer l’offre touristique autour des filières City Break ainsi que Nature et Découverte et Bord de mer pour le tourisme interne.

Ces projets couvrent entre autres la mise en tourisme de plusieurs sites touristiques et plages, la mise à niveau des circuits nature, le développement des produits d’hébergement, la valorisation touristique des anciennes médinas, la création d’une ville d’attraction touristique et de loisir à Tétouan, la mise en œuvre du plan promotionnel et marketing de la région, ainsi que le lancement d’un projet locomotive à savoir l’Institut du monde Méditerranéen.

Quant à Draa-Tafilalet, 15 projets axés sur la filière Desert & Oasis Adventure, permettront notamment de valoriser le site des Gorges de Toudgha et l’esplanade face au Ksar Ait Ben Haddou, renforcer la scénographie du musée du Cinéma, créer un espace d’animation touristique « JAMAA AL FAN » consacré aux spectacles immersifs autour du cinéma, créer une zone centrale d’animation touristique autour de la Kasbah de Taourirte et mettre en place le carnaval de Ouarzazate.

L’étape importante de la signature des contrats d’application régionaux de la feuille de route du tourisme atteint ainsi sa vitesse de croisière.

Après les régions de Fès-Meknès, Béni-Mellal Khénifra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et Draa-Tafilelt, d’autres régions suivront bientôt, accélérant ainsi les programmes de développement touristique déjà engagés au niveau des régions.