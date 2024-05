Casablanca : un épais brouillard perturbe la circulation

La ville de Casablanca a connu ce matin un épais brouillard qui a rendu la visibilité très difficile pour les conducteurs. Certains citoyens ont attribué l’apparition de ce brouillard dense à la vague de chaleur que connaissent certaines villes marocaines.

À ce sujet, Hussein Oubeid, chef du service de communication de la Direction générale de la météorologie (DGM), a déclaré que cette semaine verra une hausse significative des températures dans le sud du pays ainsi que dans les régions intérieures du centre du pays, en raison de l’activité du creux thermique saharien.

Oubeid a expliqué dans une déclaration à Le Site Info que le creux saharien contribuerait à l’ascension de masses d’air chaudes et sèches depuis le grand désert vers le sud, le centre et le sud-est du pays, ce qui entraînerait des températures dépassant les normales saisonnières de 5 à 8 degrés, en particulier dans les régions du sud et certaines plaines intérieures du centre du pays.

Le même porte-parole a ajouté qu’une vague de chaleur, avec des températures atteignant 44 degrés, est attendue dans les villes d’Assa-Zag, Smara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd. D’autre part, le temps devrait être relativement chaud dans les régions du sud, du sud-est et localement dans les plaines intérieures du centre.