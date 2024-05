Le Site info a appris l’union, ce weekend, de Malyk Sefrioui, le fils de l’homme d’affaires Anas Sefrioui, et de Kenza Akhannouch, la fille du chef de gouvernement Aziz Akhannouch.

La cérémonie s’est déroulée à Marrakech, en présence des proches et amis du couple.

À cette occasion, Le Site info présente ses meilleurs vœux aux familles Sefrioui et Akhannouch et souhaite bonheur et quiétude aux mariés.

H.M.