La vérité sur l’apparition d’un tigre dans une forêt à Tanger

Plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles un tigre aurait été aperçu mardi dernier dans la forêt Slokia, à Tanger.

Selon une source sûre de Le Site info, il ne s’agit pas d’un tigre mais d’un lynx, un félin prédateur, caractérisé par ses oreilles pointues surmontées de petites touffes de poils noirs et sa courte queue. «L’animal appartient à un ressortissant étranger qui l’avait adopté. Il vivait avec lui, dans sa maison, avant qu’il ne prenne la fuite vers la forêt», explique notre source.

Les autorités de Tanger, en collaboration avec le ministère des eaux et forêts et des spécialistes d’animaux sauvages, se sont ainsi mobilisées afin d’identifier le lieu du lynx et le capturer pour éviter tout danger qu’il pourrait représenter pour les habitants de la région.

A noter que ces animaux sont connus pour leur habileté à chasser des proies comme les lièvres, les rongeurs et les oiseaux. Ils vivent généralement dans les forêts et les régions montagneuses.





H.M.