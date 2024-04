Salon maghrébin du livre : un panel scrute l’évolution de l’écriture à l’ère de la numérisation du monde

Comment situer l’écriture numérique dans la grande Histoire de l’écriture ? L’écriture numérique peut-elle remplacer le langage humain ? A quel point la numérisation du monde a-t-elle bouleversée nos vies ? Les réponses à ces interrogations de grande actualité ont fait l’objet d’une table ronde organisée en marge de la 4ème édition du Salon maghrébin du livre qui s’achève le 21 avril dans la capitale de l’Oriental.

Le chercheur en sciences humaines et sociales et membre du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Jean Lassègue, refuse l’idée selon laquelle la numérisation de l’écriture dépasse l’homme. Selon lui, l’écriture numérique produite via l’intelligence artificielle ou ChatGpt ne peut justement pas résoudre des problématiques déjà programmées par l’homme et ne peut remplacer le langage humain. Il explique notamment que notre langage et notre écriture sont liés à des interactions humaines que les systèmes numériques aussi sophistiqués soient-ils ne peuvent engendrer. « L’intention de communication reste notre privilège », souligne Lassègue. « Certes, l’automatisation de l’écriture et de la langue peut résulter de machines formidables mais ne produisent pas du nouveau au sens d’une parole originale », indique le chercheur français.

Pour sa part, Clarisse Herrenschmidt, archéologue et philologue franco-autrichienne, compare l’écriture numérique à celle automatique des surréalistes mais sans la conscience ! L’historienne de l’antiquité et linguiste indique que l’écriture numérique s’inscrit dans une Histoire de plus de 5.000 ans. Elle explique que la numérisation de l’écriture est démuni d’esprit capable de communiquer des sentiments et des émotions.

Par ailleurs, Andreas Pfeiffer, artiste multimédia et rédacteur en chef du magazine « Sciences et Vie Mac », indique que la numérisation du monde a privé l’homme de son intimité la plus intense. Il met en exergue l’effet des réseaux sociaux dans la banalisation du corps ou encore le rôle des moteurs de recherche dans la mise à nue de la sexualité des millions d’internautes à travers le monde.





A.I