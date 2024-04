Salon maghrébin du livre : Ouadii Mouline présente ‘’l’incontournable du Gharnati’’

En marge de la 4ème édition du Salon maghrébin du livre qui se déroule à Oujda jusqu’au 21 avril, le musicologue, Ouadii Mouline, a présenté son dernier ouvrage intitulé : ‘’L’incontournable du Gharnati’’. Comme son nom l’indique, ce grand livre porte sur les essentiels à savoir sur le tarab Gharnati.

« L’idée de ce livre est née suite à mon désir, en tant qu’épris de la musique Gharnati, d’y rassembler toutes les pièces vocales et instrumentales, ainsi les systèmes mélodiques, rythmiques et poétiques communément joués et chantés par les orchestres », indique le membre de l’Association des amateurs de la musique andalouse du Maroc (AAMAM).

L’encadrant de l’atelier de la musique Gharnati à Dar El Ala précise que ce beau livre retrace l’Histoire et les divers repères musicaux de cet art ancestral. En outre, ‘’L’incontournable du Gharnati’’ comprend des chapitres dédiés aux grandes personnalités qui ont marqué cette musique, ainsi qu’aux genres approchants du Gharnati, notamment le haouzi, le gharbi, le chaabi et les chants religieux (amdah).

Par ailleurs, lors de cet événement culturel, le projet de réaliser une anthologie de la musique Gharnati a été confirmé par Mouaad Jamai, wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, ainsi que par Mohammed Mbarki, directeur général de l’Agence de l’Oriental.