Permis de conduire: le premier bilan de la NARSA après l’adoption de la nouvelle banque de questions

Les données officielles relatives au suivi de la mise en œuvre de la nouvelle banque de questions de l’épreuve théorique pour l’obtention du permis de conduire démontrent une évolution notable du taux de réussite, dix jours après la mise en œuvre de ce chantier, a annoncé l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

« Dans le cadre du suivi quotidien de la mise en œuvre de la nouvelle banque de questions de l’épreuve théorique pour l’obtention du permis de conduire, les données officielles démontrent une évolution notable du taux de réussite des candidats, dix jours après la mise en œuvre de ce chantier de réforme structurant, pour se rétablir au niveau précédant l’adoption de cette nouvelle banque de questions », a indiqué la NARSA dans un communiqué.

A travers l’analyse des données sur la plateforme de formation « PERMINOU », ont été recensés les comptes de 4416 auto-écoles, plus de 130.000 inscriptions de candidats et l’accès de près de 82.000 candidats pour se renseigner, suivre des formations ou faire des tests « QUIZ », a relevé la NARSA, faisant état de plus de 644.000 tests.

Selon les données, il existe une corrélation entre le nombre d’heures de formation sur la plateforme et le taux de réussite, qui a avoisiné le double chez les candidats ayant passé pas moins de 20 heures de formation par rapport au reste.





Ces données mettent en évidence l’adhésion positive des professionnels des établissements d’enseignement de conduite, principal partenaire de cet important chantier de réforme, a relevé le communiqué, notant que les auto-écoles et les moniteurs ont contribué de manière considérable à l’évolution notable du taux de réussite des candidats en les accompagnant dans l’acquisition des connaissances nécessaires pour réussir l’épreuve pour l’obtention du permis de conduire.

S’agissant de la mise en œuvre de l’arrêté du ministre du Transport et de la Logistique relatif à l’octroi d’une chance exceptionnelle au profit des candidats recalés à l’épreuve théorique du lundi 25 mars 2024, la NARSA a annoncé avoir pris toutes les mesures et mobilisé tous les moyens en vue de permettre à tous les candidats concernés de réussir l’épreuve.

A cet égard, la NARSA a précisé qu’en vue d’assurer le déroulement normal des épreuves, et compte tenu du nombre des candidats postulant dans chaque centre d’immatriculation, ces épreuves exceptionnelles seront programmées à partir du lundi 08 avril 2024, selon les listes qui seront affichées au sein de ces centres.

La NARSA tient à féliciter l’ensemble des professionnels pour leur contribution efficace et positive à la réussite de la mise en oeuvre de cette réforme qui « contribuera sans nul doute à la réhabilitation et la modernisation du secteur de l’enseignement de la conduite au Maroc, ainsi qu’à la formation de nouveaux conducteurs possédant des compétences adaptées aux conditions et aux exigences de la sécurité routière », a-t-on conclu.

