Augmentation des salaires: le gouvernement interagit positivement aux revendications de l’UGTM

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) a salué, mercredi à Rabat, l’interaction positive du gouvernement avec la revendication d’une augmentation générale des salaires dans les secteurs public et privé lors du nouveau round de dialogue social tenu sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le membre bureau exécutif du syndicat, Youssef Allakouch, a indiqué que l’exécutif a répondu favorablement aux revendications de l’UGTM notamment dans son volet relatif à l’augmentation générale des salaires dans les secteurs public et privé, lesquelles seront examinées au cours de la semaine prochaine, notant à que ce round s’est déroulé dans un climat « très positif ». Et d’ajouter que la réunion a été une occasion d’évoquer un nombre de points ayant fait l’objet d’un engagement lors des deux dernières années mais qui n’ont pas été respectés, ainsi que le mémorandum de l’UGTM présenté au chef du gouvernement contenant un bilan de la mise en oeuvre de l’accord social et la charte nationale du dialogue sociale du 30 avril 2022.

Dans le même ordre d’idées, Allakouch a indiqué que cette réunion a été marquée par un exposé du gouvernement sur la réforme des retraite, soulignant que l’UGTM, qui salue les efforts de l’Exécutif dans ce sens, est pour la durabilité des ces régimes mais sans pour autant porter atteinte aux droits acquis de la classe ouvrière.

Le syndicat a par ailleurs appelé au lancement de la dynamique des dialogues sectoriels et à la mise en oeuvre des engagements pris par le gouvernement lors de ses réunions avec les syndicats sectoriels, a-t-il dit, mettant l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour poursuivre les cycles du dialogue social et d’asseoir les fondements d’une année sociale avec deux rounds réguliers.

Un nouveau round de dialogue social a été lancé, mardi, par une rencontre entre le Chef du gouvernement et une délégation de l’Union marocaine du travail (UMT) et se poursuivra par des rencontres avec des délégations de la Confédération Démocratique du Travail (CDT) et la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

S.L.