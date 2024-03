Rougeole: le ministère de la Santé lance un appel aux Marocains

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé mercredi le déploiement d’une campagne nationale étendue pour renforcer la vaccination contre la rougeole, qui s’inscrit dans sa politique proactive visant à limiter la propagation des épidémies et à renforcer la riposte.

Cette initiative vise à rétablir les niveaux de vaccination des enfants aux niveaux observés avant la pandémie de la Covid-19, qui a entrainé une baisse des taux de couverture vaccinale dans la plupart des régions et provinces du Royaume, explique le ministère dans un communiqué.

Dans cette optique, le ministère encourage vivement toutes les familles, en particulier les parents et les tuteurs à examiner promptement les carnets médicaux de leurs enfants dans les centres de santé et les cabinets privés afin de garantir l’administration des doses requises pour la rougeole (à l’âge de neuf et de dix-huit mois), indique la même source, soulignant la nécessité d’administrer deux doses de vaccin aux enfants non encore vaccinés tout en complétant les doses pour ceux qui n’ont en reçu qu’une seule.

Dans le cadre de sa stratégie de communication visant à surveiller l’évolution épidémiologique de la rougeole et de ses efforts constants pour contenir la propagation des maladies épidémiologiques et protéger la santé publique, le ministère annonce avoir surveillé l’émergence de nouveaux cas de rougeole au Maroc laissant entrevoir une expansion plus étendue du virus, souligne la même source.

Mettant l’accent sur l’importance de cette campagne en tant que mesure préventive visant à protéger les citoyens et la société du risque de la rougeole, le ministère incite toutes les parties concernées à participer activement à cette opération et à se rendre dans les centres de santé pour recevoir gratuitement le vaccin, relève la même source.

Et de rappeler que l’Organisation mondiale de la santé persiste à alerter sur les régressions observées à l’échelle mondiale dans les dispositifs de surveillance et la diminution des taux de vaccination, car aucun pays n’est immunisé contre la menace de la rougeole, accroissant ainsi le risque d’épidémie et exposant tous les enfants non vaccinés contre cette maladie à des dangers pouvant potentiellement entrainer la mortalité.

S.L.