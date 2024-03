Dattes à Marrakech: il y en a pour tous les budgets

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, les dattes, toutes variétés confondues, connaissent une forte demande des consommateurs désireux de garnir leurs tables ramadanesques d’un aliment aux multiples vertus et ô combien indispensable notamment pour la rupture du jeûne.

A Marrakech, le marché de gros des dattes fournit plusieurs variétés de dattes et de fruits secs en quantités suffisantes et avec la qualité requise, de quoi satisfaire les différents besoins et être accessibles à toutes les bourses et à tous les goûts.

Dans ce sens, le président de l’Association Al Karam des marchands de dattes et de fruits secs au marché de gros de Marrakech, Othmane Bata, a fait état d‘une abondance de l’offre de diverses variétés notamment, les dattes locales connues pour leur haute qualité.

Et d‘ajouter dans une déclaration à la MAP, que l’offre au niveau du marché de gros de Marrakech est en mesure de répondre aux besoins de tous les consommateurs, notant que les prix sont abordables et que le marché est approvisionné quotidiennement en grandes quantités de cette denrée alimentaire des plus prisées durant le mois sacré du Ramadan.

Le prix de certaines variétés comme les « Feggous » varie entre 40 et 70 DH, et celui du « Mejhoul » oscille entre 40 et 110 dirhams, a-t-il fait savoir, rappelant l’importance d’opter pour les dattes locales qui sont très prisées à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, Bata a relevé que les commissions de contrôle sont fortement mobilisées afin d’assurer la stabilité des prix, de suivre de façon continue l’état d’approvisionnement des marchés et de créer des conditions appropriées et favorables selon les besoins des consommateurs.

De son côté, Mohamed Cherif, commerçant au marché de gros, a souligné que cet espace de vente connaît une abondance et une diversité de l’offre, surtout des produits locaux, faisant savoir que les prix sont stables par rapport à l’année dernière.

« A l’heure actuelle où on est au début du mois de Ramadan, la dynamique commerciale au niveau du marché reste en deçà des attentes, mais au fil des jours l’activité devrait augmenter, étant donné l’abondance des dattes locales en plus de celles importées », a-t-il fait observer.

Au niveau national, les marchés de dattes connaissent une abondance et une diversité de l’offre de cet aliment de base, avec des prix appropriés malgré la conjoncture actuelle marquée notamment, par des conditions climatiques difficiles.

S.L.