Inégalités de genre au travail : tout se joue sur de petits détails (VIDEO)

C’est autour du thème «Femmes en entreprise : Le défi de l’égalité des chances» que le groupe Horizon Press a organisé une table-ronde à l’occasion de la Journée des droits de la femme. Trois femmes d’exception de différents horizons, Maria Ait M’Hamed, présidente de l’Union des agences de conseil en communication, Fatima-Zahra Ouriaghli, vice-présidente du Conseil national de la presse, et Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeure docteure en physique nucléaire à l’Université Mohammed V de Rabat, ont partagé leurs expériences personnelles et leurs recommandations pour un milieu de travail plus juste et plus inclusif. Extrait.