Comment les femmes peuvent réussir en entreprise ? (VIDEO)

C’est autour du thème «Femmes en entreprise : Le défi de l’égalité des chances» que le groupe Horizon Press a organisé une table-ronde à l’occasion de la Journée des droits de la femme. Trois femmes d’exception de différents horizons, Maria Ait M’Hamed, présidente de l’Union des agences de conseil en communication, Fatima-Zahra Ouriaghli, vice-présidente du Conseil national de la presse, et Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeure docteure en physique nucléaire à l’Université Mohammed V de Rabat, ont partagé leurs expériences personnelles et leurs recommandations pour un milieu de travail plus juste et plus inclusif.

Pour Maria Aït M’Hamed, présidente de l’Union des agences de conseil en communication, des changements sont nécessaires. «La vraie question serait de savoir si nous voulons être dans l’égalité pure avec les mêmes conditions pour les hommes et les femmes ou est-ce que nous voulons inscrire une certaine discrimination positive dans ce cadre légal», soutient-elle, jugeant qu’une réforme du Code du travail «est une étape qu’on devra franchir». Dans cet extrait, elle insiste sur l’importance du télétravail.