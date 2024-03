Oscars 2024 : près de 20 millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie

Par LeSiteinfo avec MAP

La 96ème cérémonie annuelle des Oscars a été suivie dimanche soir par 19,5 millions de téléspectateurs, a indiqué la chaîne de télévision américaine ABC.

La cérémonie, organisée à Los Angeles, a été la plus regardée depuis 2020 et a marqué la troisième année consécutive de croissance de l’audience. À titre de comparaison, la cérémonie de 2023 avait été suivie par 18,8 millions de téléspectateurs.

Le blockbuster « Oppenheimer » de Christopher Nolan a dominé la cérémonie des Oscars, en raflant les plus grands prix, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

« Oppenheimer » s’est imposé devant « Anatomie d’une chute », « Pauvres Créatures » et « Winter Break » notamment. Le long-métrage a ainsi décroché sept statuettes au total, dont les prix du meilleur acteur par Cillian Murphy et du meilleur acteur dans un second rôle grâce à Robert Downey Jr.

De son côté, « Pauvre Créatures » du Grec Yórgos Lánthimos a remporté quatre Oscars, dont celui de la meilleure actrice décroché par Emma Stone.

Les films produits à Hollywood ont recommencé à remplir les salles de cinéma grâce notamment à des succès au box-office comme « Barbie » et « Oppenheimer ». Les foules se sont rassemblées devant les salles de cinéma pour voir plusieurs films à succès très attendus. Cet engouement a été une aubaine pour les salles obscures en difficulté, encore sous le choc des confinements dus au COVID-19.

Les succès de « Barbie » et « Oppenheimer » ont poussé certains à évoquer le phénomène « Barbenheimer », puisque les deux films ont généré les plus gros revenus sur une semaine en 103 ans d’histoire, selon Boxoffice Pro.

En effet, « Barbie » a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial trois semaines seulement après sa sortie, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps.

La 96e cérémonie des Oscars a eu lieu après une année marquée par la grève historique des acteurs et scénaristes d’Hollywood.