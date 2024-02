Aérien : grève de trois jours du personnel de la compagnie Lufthansa

Par LeSiteinfo avec MAP

Le personnel au sol de la compagnie aérienne Lufthansa est appelé à une nouvelle grève de mercredi à vendredi dans les principaux aéroports allemands par le syndicat Verdi, qui se dit insatisfait de l’état de négociations salariales.

L’offre salariale de Lufthansa lors du dernier cycle de négociations « manque de compromis », ce qui signifie qu’un accord n’a pas été conclu, a indiqué mercredi le syndicat Verdi.

Verdi appelle à des débrayages entre mercredi 05H00 GMT (06H00 locales) et vendredi 22H59 GMT (23H59) au niveau national, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Cette grève ne concerne que certaines catégories du personnel au sol : les employés et stagiaires chargés de la technique et de la formation.

Le syndicat demande des augmentations de salaire de 12,5% pour les travailleurs qu’il représente, soit un minimum de 500 euros de plus par mois.

La dernière offre de Lufthansa comprenait une augmentation de salaire plus importante sur une période plus longue, mais ne répondait pas aux exigences du syndicat. Le prochain cycle de négociations aura lieu les 13 et 14 mars.

Début février, une grève d’une journée du personnel au sol de Lufthansa, menée par Verdi, a entraîné de nombreuses perturbations dans le programme de la compagnie aérienne.