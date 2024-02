Adouls : une série de grèves annoncée dès ce 28 février

L’Ordre national des adouls a annoncé dans un communiqué prendre part à une série de mouvements de grèves à partir de ce 28 février pour faire valoir les droits de la profession.

Ainsi, les adouls observeront une grève d’une semaine, du 28 février au 6 mars puis une grève prolongée de 14 jours, entre le 18 et le 31 mars, et une troisième phase de grève de 21 jours qui débutera le 8 avril. Par ailleurs, des sit-ins seront tenus devant le ministère de la Justice à partir du 6 mai, dans le but d’obtenir une réponse favorable à leurs revendications.