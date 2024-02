L’UM6P révolutionne l’éducation avec sa technologie T3

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), primée à l’international pour sa technologie innovante T3 (Trust, Track and Trace), dans la catégorie « Government and Citizen Engagement » par les World Summit Awards (WSA).

Déployée pour la première fois en 2023, la technologie Phygital T3 permet de créer une identité numérique unique pour chaque diplôme. Cette identité fusionne habilement les mondes numérique et physique, transformant les processus de transition digitale en évolution phygitale. L’authenticité du document peut être vérifiée à l’aide d’un téléphone équipé d’un appareil photo ou d’un lecteur NFC.

Développée par une équipe Co-dirigée par Rafiq El Alami et Hafid Griguer, cette solution a concrètement amélioré la mobilité internationale des étudiants et renforcé la visibilité numérique de leurs compétences auprès des institutions éducatives. La solution T3 a permis de créer le premier diplôme de baccalauréat phygital au monde en partenariat avec le Ministère d’éducation nationale, du Préscolaire et des sports. La solution T3 fournit aux institutions, aux recruteurs et aux gestionnaires un processus sécurisé pour créer et gérer des informations d’authentification des diplômes et des badges phygitaux. Cette solution s’appuie sur une plateforme basée sur la blockchain et des équipements Phygitalyseurs pour la gestion des signatures phygitales.

Les World Summit Awards (WSA) ont été lancées en 2003 dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) des Nations Unies. Elle contribue aux objectifs de développement durable des Nations unies en reconnaissant les contenus numériques locaux ayant un impact sur la société, en démontrant la richesse et la diversité des applications innovantes.

Chaque année les WSA récompensent les innovations numériques les plus impactantes et scalables. Sur les 466 projets nominés provenant de 100 pays membres des Nations Unies, la solution T3 a su se démarquer à chaque étape, représentant le Maroc avant de remporter cette distinction internationale.

Une cérémonie de remise de prix se tiendra du 14 au 17 avril au Chili, en Amérique du Sud. Cette reconnaissance est un témoignage de l’engagement de l’UM6P envers l’innovation et l’excellence, et marque un pas significatif dans la réalisation de son ambition de révolutionner l’éducation et la certification à l’échelle mondiale.