Approvisionnement des marchés: le gouvernement rassure avant le Ramadan

Par LeSiteinfo avec MAP

Les produits alimentaires qui sont très demandés durant le mois sacré de Ramadan sont disponibles en quantité suffisante sur les marchés, a assuré jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.,

Baitas, qui répondait à une question sur l’offre des produits alimentaires durant le Ramadan et les mesures prises par le gouvernement pour le contrôle des prix lors du point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, a indiqué que les réunions tenues récemment au ministère de l’Intérieur et comprenant différents secteurs, ont souligné l’abondance de l’offre des produits qui connaissent une forte demande durant ce mois béni.

Il a ajouté que le contrôle des prix se poursuit tout au long de l’année en vue de lutter contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et les différentes pratiques illégales qui sont à même de perturber le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens ainsi qu’aux droits des consommateurs et leur pouvoir d’achat.

« Le processus de contrôle des prix par les services compétents s’étend sur toute l’année », a-t-il dit, soulignant la mobilisation continue des autorités pour le contrôle de la qualité des produits alimentaires dans les différents points de vente.

Baitas a relevé que les différentes interventions supervisées par les walis et les gouverneurs dans les préfectures et provinces du Royaume au cours de l’année 2023 ont porté sur plus de 322.000 points de vente, donnant lieu à 15.966 infractions, soit une augmentation de 28% par rapport à l’année 2022.

Le ministre a ajouté que 12.575 procès-verbaux d’infraction ont été dressés et transmis aux juridictions compétentes, et que près de 1.058 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes en vigueur ont été détruites.

Concernant l’année 2024, il a affirmé que 31.383 points de vente ont été contrôlés durant la période allant du 1er janvier au 21 février, ayant permis de relever 1.948 infractions, dont 374 affaires ont fait l’objet d’avertissements aux contrevenants et 1.574 infractions ont donné lieu à des procès-verbaux, précisant que 70 tonnes de produits impropres à la consommation ont également été saisies et détruites.

S.L