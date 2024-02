Une morsure de vipère tue une jeune femme à Khénifra

Une jeune femme, dans la vingtaine, a été mortellement mordue par une vipère ce mercredi, près de son domicile à Khénifra.

Selon des sources locales de Le Site info, la victime a été immédiatement évacuée à l’hôpital de Béni Mellal pour recevoir les soins nécessaires mais est finalement décédée après la détérioration de son état de santé. Son décès a d’ailleurs suscité un grand choc au sein de sa famille et parmi les voisins.

Suite à ce drame, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

A noter que les morsures de serpents et les piqûres de scorpions causent annuellement la mort de dizaines de victimes et ce, au niveau de la Région de Béni Mellal-Khénifra où on constate de tels cas dans les zones montagneuses et les villages enclavés qui connaissent des températures élevées pendant la saison estivale.

H.M.