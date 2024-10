Vague de froid à Khénifra: les autorités se mobilisent

Par LeSiteinfo avec MAP

Le comité provincial de veille de Khénifra a tenu, mercredi, une réunion élargie dédiée à examiner les mesures proactives prises par les autorités provinciales, pour faire face aux effets de la vague de froid et des chutes de neige touchant la région durant la saison hivernale.

Lors de cette réunion présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Adil Ihourane, les représentants des différentes administrations et services concernés ont présenté une panoplie de mesures et d’actions à même d’assurer la protection des citoyens des dangers des vagues de froid et de chutes de neige.

S’exprimant à cette occasion, Ihourane a souligné l’importance extrême que revêt cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à hisser le niveau de mobilisation de toutes les parties prenantes et à déployer tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets des perturbations météorologiques et désenclaver les zones touchées.

Il a relevé, à ce propos, que la vague de froid dans la province de Khénifra concerne 49 douars au niveau des communes rurales d’El Kebab, Sidi Yahya, Ait Saadelli, Ait Ishaq, Tighsaline, Kerrouchen, Aguelmam Azegza et Oum Rabia, mettant l’accent sur la nécessité d’impliquer l’ensemble des services concernés et de mobiliser tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour faire face aux effets de ce phénomène climatique.

À cet égard, il a fait savoir qu’un total de 26 points d’atterrissage d’hélicoptères ont été préparés au niveau de 9 communes territoriales, alors qu’une liste de 44 établissements scolaires avec 5000 lits et des sanitaires a été établie.

Le gouverneur a ajouté que la direction régionale de l’Entraide nationale aménagera trois établissements pour accueillir et abriter les cas urgents au niveau d’El Kebab, M’rirt et Khénifra, tandis que les besoins en bois de chauffage des familles ciblées ont été fixés à 640 tonnes.

Concernant les mesures sanitaires prévues, un nombre important d’équipes médicales et infirmières ont été mobilisées, avec la mise à disposition de 26 ambulances, de 116 unités mobiles et de 12 caravanes médicales pour rapprocher les services de santé de la population ciblée, a-t-il poursuivi.

Le responsable a également expliqué que l’on s’appuiera sur l’expérience des pôles mis en place au cours des dernières années, y compris celui de la logistique sous la tutelle de la Direction de l’Équipement, avec un total de 74 engins, le pôle humanitaire et d’intervention d’urgence en coordination avec les services de protection civile, ainsi que le pôle des services de santé et unités mobiles, sous la tutelle de la Direction régionale de la Santé.

Cette réunion a été marquée par la présentation de plusieurs exposés sur les mesures prises au niveau régional dans le but de faire face aux effets de la vague de froid, par des représentants de la délégation régionale de la Santé, du Commandement provincial de la Protection civile, de la direction régionale de l’Équipement et de l’Eau, de la direction régionale de l’Éducation nationale, et de la direction régionale de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable.

S.L