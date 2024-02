Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Harald V, roi de Norvège, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime ses félicitations cordiales et ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de longue vie à Harald V et à l’ensemble des membres de sa famille royale.

S.L.