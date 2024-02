Ramadan: les marchands d’épices rassurent (VIDEO)

Les marchands d’épices et de fruits secs ont tenu à rassurer les consommateurs concernant les prix, à quelques jours du mois de Ramadan.

Au micro de Le Site info, Abdelhak Saber, commerçant à Ain Chock, à Casablanca, a indiqué que les tarifs sont à la portée de toutes les bourses, précisant qu’une forte affluence est attendue à l’approche du mois sacré.

Mohamed Sahraoui, également commerçant, a souligné, de son côté, que l’offre dépasse actuellement la demande. Et d’ajouter que les prix sont stables et n’ont connu aucune hausse, contrairement à l’année dernière, où les coûts des épices et des fruits secs avaient grimpé.

Rappelons que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

H.M.