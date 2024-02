Météo: vers une hausse des températures au Maroc

Houcine Youaabed a indiqué que les températures vont augmenter cette semaine dans plusieurs régions du Maroc.

Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a assuré que cette hausse concernera les régions du sud, le Souss et les plaines à l’ouest de l’Atlas et sera accompagnée de fortes rafales de vent et de chasse-poussières.

Et d’ajouter que cette chaleur est due à l’arrivée de masses d’air chaud en provenance du sud, provoquées par des vents du sud-est. «En ce mois de février, des records de chaleur ont été relevés le mardi 13 février au Maroc. 34,9°C a été enregistré à Sidi Ifni (33,3°C le 20 février 1995), 32,9°C à Guelmim (32,2 °C le 26 février 2010), 33,1°C à Tiznit (32,4 °C le 25 février 1994), 34,2 °C à Taroudant (32,5°C le 25 février 1994) et 34,7 °C à Agadir (33,5 °C le 15 février 2007)», a précisé Youaabed.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 20 février 2024:

– Temps relativement froid les matinées et les nuits sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

– Températures du jour relativement élevées sur le Centre et le Sud.

– Nuages bas et formations brumeuses matinaux et nocturnes sur les plaines atlantiques et le nord de l’Oriental.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06° C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 13/18°C sur les provinces du sud et près des côtes et de 06/13°C partout ailleurs.

– Températures journalières en baisse mardi et en hausse mercredi.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre TanTan et Boujdour, agitée à forte ailleurs sur les cotes atlantiques.

