Météo Maroc: températures assez élevées ce samedi 17 février

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 17 février 2024 :

-Températures assez élevées sur l’intérieur du Souss et le Sud.

-Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Est de l’Oriental.

-Formations brumeuses sur les plaines nord et centre, le nord des provinces du Sud et l’Oriental.

-Rafales de vent assez fortes avec chasses-poussière par endroits sur le centre, le sud, le sud-est et le sud de l’Oriental.

-Températures minimales de l’ordre de 01/06°c sur les haut et Moyen Atlas, le Rif, les hauts plateaux Orientaux et les versants sud-est, de 14/22°c sur le centre, le sud et le sud-est et de 07/13°c partout ailleurs.

-Températures maximales en baisse sur l’est du pays et en hausse ou stationnaires ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Tanger et Mehdia et agitée à forte ailleurs.

S.L.