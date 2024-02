Transport routier: le ministère tient une série de réunions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, a présidé cinq réunions du Comité de pilotage avec 32 représentations professionnelles du secteur, en présence des responsables concernés au ministère.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre du processus du dialogue sectoriel et du travail conjoint entrepris par le ministère du Transport et de la logistique avec les professionnels du transport routier au Maroc, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que lesdites représentations professionnelles couvrent le transport routier national de marchandises, le transport routier international de marchandises et le transport routier de marchandises dans les ports.

Au cours de ces rencontres, qui se sont déroulées dans un climat de confiance mutuelle et d’échange constructif, le ministère a présenté le bilan du travail conjoint avec les professionnels durant les années 2022 et 2023, en particulier ce qui concerne quatre chantiers, a relevé la même source.

Il s’agit premièrement de la révision des conditions d’accès à la profession, poursuit le communiqué, expliquant que le ministère a informé, dans ce sens, les professionnels de la réception des observations déposées sur le portail électronique du Secrétariat général du gouvernement et des propositions d’un nombre de professionnels au sujet du projet publié.

Ainsi, et suite aux observations soulevées lors de ces réunions, le ministère procédera à l’élaboration d’une nouvelle version de ce projet, tenant compte des points discutés avec les instances professionnelles et procédera à sa présentation aux professionnels avant de le mettre dans le circuit d’approbation.

Le deuxième chantier concerne la régularisation de la situation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3,5 et 19 tonnes, indique le communiqué.

A cet égard, le ministère salue l’adhésion des professionnels à travers l’accès à la plateforme électronique dédiée à cette opération et confirme sa disposition à interagir positivement avec les contraintes soulevées par les professionnels à cet égard.

Pour ce qui est du troisième chantier, il concerne la révision et numérisation du manifeste de fret. A ce sujet, le ministère envisage sa mise en œuvre d’une manière progressive au cours de cette année en adoptant le modèle du manifeste de fret sous formats numérique et papier.

Le troisième et quatrième chantiers portent respectivement sur la réalisation d’une étude sur les coûts de référence du transport de marchandises et leur publication périodiquement conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que la poursuite de la digitalisation et de la simplification des procédures administratives.

Selon le ministère, ces réunions ont également été l’occasion d’identifier les chantiers qui constitueront le programme de travail conjoint pour l’année 2024. Il s’agit en particulier de poursuivre la mise en œuvre des actions et des projets en cours de réalisation depuis l’année 2022, ainsi que le lancement du chantier relatif à la mise en œuvre du contrôle de la surcharge selon un plan défini par le ministère de concert avec les professionnels.

Enfin, les professionnels ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche adoptée et leur adhésion à côté du ministère aux divers projets et initiatives visant à réformer le secteur du transport routier de marchandises et à le professionnaliser, a ajouté le ministère.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue et le travail conjoint et responsable pour identifier des solutions appropriées et convenues aux problématiques du secteur, a fait savoir la même source.

Au terme de ces réunions, toutes les représentations professionnelles présentes ont approuvé et signé les procès-verbaux des réunions relatifs au bilan du travail conjoint et du programme de travail au titre de l’année 2024.

S.L.