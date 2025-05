Transport: les Marocains lancent un appel à l’approche de Aïd Al-Adha

À une semaine de Aïd Al-Adha, plusieurs Marocains ont appelé les responsables à renforcer les contrôles des prix des billets de transport.

En effet, les grands taxis et autocars de transport public profitent de cette fête pour faire grimper les tarifs, au grand dam des citoyens. Pour la plupart des destinations, les prix augmentent de 50%.

A ce propos, la Fédération marocaine des associations de protection des consommateurs a appelé le ministère de l’Équipement et du Transport à veiller à ce que les citoyens puissent voyager dans les meilleures conditions, à sanctionner les responsables de ces hausses abusives de tarifs et à contrôler l’état technique des autocars et des grands taxis reliant les villes.

A noter que cette année, plusieurs professionnels du secteur s’attendent à une baisse significative du nombre de passagers dans les gares routières et à bord des grands taxis. Une situation qu’ils attribuent directement à l’annulation du sacrifice de Aïd Al-Adha. En temps normal, cette période est l’une des plus intenses en matière de déplacements.

N.M.