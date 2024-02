Tramway de Casablanca : les lignes 3 et 4 à l’essai dès le 19 février

Casa Transports annonce que les phases d’essais des lignes 3 et 4 du tramway de Casablanca débuteront le lundi 19 février et se dérouleront sur six semaines. Ces essais auront lieu du lundi au samedi, de 8h00 à 22h00, avec des passages de tramways toutes les 4 à 10 minutes.

Casa Transports alerte les usagers de certaines mesures de sécurité à prendre en considération :

– Ne pas marcher ou conduire sur les voies du tramway

– Utiliser les passages piétons pour traverser

– Respecter la signalisation sonore spécifique aux transports publics dans les voies réservées