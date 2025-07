Rabat: la hausse des tarifs des bus et du tramway provoque l’indignation

Nadia Tahami a évoqué la hausse des tarifs du tramway et des bus de transport urbain à Rabat et Salé, dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

La députée, membre du groupe du PPS à la Chambre des représentants, a assuré que cette hausse a provoqué une vague d’indignation chez les citoyens, en particulier chez les étudiants, les fonctionnaires et les catégories vulnérables qui se déplacent quotidiennement à bord des transports publics.

La députée a estimé que cette augmentation des tarifs va à l’encontre des principes de justice sociale et d’égalité des chances en matière d’accès aux services essentiels. Elle a également souligné le manque de cohérence entre cette hausse soudaine et la qualité des services fournis, ce qui aggrave les difficultés quotidiennes des citoyens et affaiblit la confiance dans les services publics.

Nadia Tahami a ainsi interrogé le ministre sur les raisons et les motivations de cette hausse des tarifs du tramway et des bus à Rabat et Salé, et sur les mesures que compte prendre le ministère pour défendre les citoyens dont le pouvoir d’achat a été affecté par cette augmentation.

