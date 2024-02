Les quartiers concernés par les coupures de courant à Marrakech

La Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité à Marrakech a annoncé qu’une coupure de courant concernera mercredi et jeudi certains quartiers de la ville. Cette coupure interviendra en raison de travaux de maintenance et d’extension du réseau menés par l’agence.

La coupure de courant concernera mercredi une partie de l’avenue de la Palestine, au quartier Guéliz, de 9 heures à 14 heures. Le courant sera également suspendu jeudi, pendant la même tranche d’horaire, au niveau de la résidence Tansifet 2, au quartier Ménara.

Les usagers sont donc priés de prendre les précautions nécessaires étant donné que le courant pourrait être rétabli à n’importe quel moment sans préavis.

H.M.