Le rappeur French Montana en vacances à Casablanca (VIDEO)

Le célèbre rappeur marocain Karim Kharbouch, plus connu sous le nom de « French Montana » profite de ses vacances dans sa ville natale de Casablanca.

Sur son compte Instagram qui compte plus de 39 millions de Followers, French Montana a partagé des vidéos de lui dans la corniche de Casablanca. On le voit faire une balade à cheval dans l’un des boulevards de la ville.

L’homme est passé quasi inaperçu si ce n’est quelques citoyens qui l’ont reconnu et lui ont demandé de prendre une photo souvenir. Pour rappel, French Montana a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 13 ans avant de se rendre aux USA avec ses parents. Il fait par la suite carrière dans le rap et devient l’un des rappeurs les plus connus aux USA.