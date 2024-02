ESSEC Africa Talks : Mohamed Amine Zariat partage ses inspirations

L’ESSEC Afrique, campus africain de l’ESSEC Business School à Rabat, a récemment orchestré la conférence « Conversation avec un Leader » dans le cadre de sa série « ESSEC Africa Talks, Inspiring Journeys ». L’événement a mis en lumière Mohamed Amine Zariat, lauréat du prestigieux Prix de l’entrepreneur social de l’année 2024 au Forum de Davos et président de l’association Tibu Africa.

Conçue dans le but de susciter un dialogue éducatif enrichissant, la conférence s’est avérée être une plateforme dynamique favorisant une discussion approfondie sur les thèmes cruciaux de l’entrepreneuriat, de l’innovation sociale et du leadership. Les échanges ont été marqués par des témoignages concrets et une approche pragmatique de l’innovation sociale, mettant en avant une réflexion tournée vers l’avenir sur les compétences essentielles pour le développement social et économique.

Les discussions ont gravité autour de l’exploration audacieuse de nouveaux horizons et la création de perspectives innovantes, illustrant ainsi l’engagement de l’ESSEC à cultiver une vision avant-gardiste dans le domaine de l’éducation et du leadership.