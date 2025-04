Tibu Africa lance une école de la deuxième chance à Laâyoune (PHOTOS ET VIDEO)

Lors du lancement de la troisième édition du Sommet de l’éducation par le sport à Casablanca, Tibu Africa a annoncé la création d’une école de la deuxième chance dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Fruit d’un partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF), ce futur établissement dispensera notamment des formations sur les soft skills et l’entrepreneuriat à des jeunes sans emploi ni formation (NEET), afin de faciliter leur insertion professionnelle.

«Cette école de la deuxième chance permettra à ces jeunes de développer des compétences et facilitera leur insertion professionnelle ou le développement de leurs projets entrepreneuriaux», souligne Mohamed Amine Zariat, Président fondateur de Tibu Africa.

Ce futur établissement accueillera des jeunes sans emploi ni qualification (NEET) âgés entre 16 et 25 ans, qui sont en situation de décrochage scolaire et passionnés par le sport.

Passionnés par le sport, de nombreux jeunes sans emploi ni qualification (NEET) peinent à s’affirmer, faute de formations qualifiantes dans ce domaine. Fondée en 2011, l’ONG Tibu Africa, spécialisée dans l’éducation par le sport, leur offre cette opportunité, à travers la création de quinze écoles de la deuxième chance orientées vers les métiers du sport dans plusieurs régions du Maroc.

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra abritera bientôt le seizième établissement du genre. Ce projet a été acté par la signature d’un partenariat entre l’ONG Tibu Africa et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la localité, le 3 avril à Casablanca, à l’ouverture de la troisième édition du Sommet de l’éducation par le sport.

Le futur établissement accueillera des jeunes NEET âgés de 16 à 25 ans, qui sont en situation de décrochage scolaire et passionnés par le sport. Au programme : l’apprentissage des langues et d’autres soft skills, ou encore des modules sur l’entrepreneuriat.

«Grâce à ce programme, ils pourront développer des compétences et être plus tard accompagnés pour faciliter leur insertion professionnelle ou dans leurs projets entrepreneuriaux», a expliqué Mohamed Amine Zariat, président fondateur de Tibu Africa, dans une déclaration aux Inspirations Éco.

«Nous ambitionnons d’atteindre 40 écoles d’ici 2030», confie-t-il. Création d’une académie de leadership féminin à Casablanca Outre ce projet académique, l’organisation spécialisée dans la formation par le sport a également noué un partenariat avec l’UNESCO pour lancer une académie de leadership féminin axée sur la formation des jeunes coachs et le développement de leurs compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales dans les métiers du sport.

Basée à Casablanca, ce centre ciblera toutes les filles du Royaume. Le lancement d’initiatives à fort impact social à travers l’éducation sportive figure également dans l’agenda de Tibu Africa, en atteste la convention paraphée avec la fondation qatarie Generation Amazing pour la mise en place de programmes à travers l’éducation par le football et le basketball, au profit de milliers de bénéficiaires d’ici 2030, avec une phase pilote dans la province d’Azilal.

Accélérer les initiatives sur l’éducation et le développement par le sport Organisée du 3 au 6 avril à Casablanca, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, et l’UNESCO, la troisième édition du Sommet de l’éducation par le sport réunit plus de 5.000 participants venant de 30 pays, dont des acteurs et experts internationaux du sport pour le développement.

L’évènement ambitionne d’accélérer des initiatives sur l’éducation et le développement par le sport, en cours de déploiement sur le continent africain. Au programme, l’organisation de douze panels traitant plusieurs thématiques, notamment l’inclusion et l’émancipation des filles par le sport, la réinsertion des jeunes détenus par le sport, les métiers du sport, le sport et la santé mentale, et le développement du sport à travers la digitalisation.

Des ateliers de formation, un forum sur l’innovation sociale à travers le sport, ainsi qu’un Hackathon axé sur la création de projets innovants liant sport, technologie et impact social sont également au menu. Cette compétition technologique accueillera trente participants regroupés en dix équipes multidisciplinaires formées par des étudiants de plusieurs universités du continent.

« Le Sommet de l’Education par le sport incarne une réponse audacieuse aux urgences éducatives, sociales, et humaines du 21ème siècle. Il s’appuie sur la conviction que l’impact se bâtit à travers des choix courageux, des territoires engagés et une foi inébranlable en la jeunesse », a indiqué Mohamed Amine Zariat.

Et d’ajouter : «Le sport y devient un langage universel, un levier d’émancipation et d’innovation sociale. Ce sommet ouvre la voie à de nouvelles trajectoires, plaçant l’humain au cœur des politiques d’avenir».

Elimane Sembène (Les Inspirations éco)