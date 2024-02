Météo: la pluie et la neige de retour au Maroc, les villes concernées

Il va enfin pleuvoir et neiger au Maroc. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a annoncé que des perturbations météorologiques sont prévues à partir de la nuit du jeudi au vendredi, à cause d’une dépression atmosphérique en provenance de l’ouest de l’Europe, ce qui donnera lieu à des pluies.

Selon le chargé de communication de la météorologie nationale, ces averses, parfois fortes, concerneront jeudi les plaines atlantiques nord et centre avant de toucher, vendredi, les plaines intérieures, l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

Les villes où il va pleuvoir sont : Rabat, Témara, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, Benguérir, El Jadida, Marrakech, Agadir, Taroudant, Essaouira, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Fès, Meknès, Taza, Ifrane, Midelt, Khénifra, Béni Mellal, Larache, Assilah, Tétouan Tanger, Fnideq, Al Hocceima, Nador, Oujda et Figuig.

Par ailleurs, Youaabed a indiqué que des chutes de neige sont également prévues vendredi et samedi sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif. Elles seront accompagnées d’une baisse de températures et de fortes rafales de vent, a-t-il souligné.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 06 février 2024 :

– Temps assez froid avec de la gelée locale sur l’Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental, la matinée et la nuit.

– Nuages bas avec brume ou brouillard, la matinée et la nuit, sur les plaines au nord d’Essaouira et le nord de l’Oriental.

– Circulation de nuages élevés sur le Sud et le Centre.

– Rafales de vent localement assez fortes avec chasse-poussières locales sur le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -03/02°C sur le Haut l’Atlas et ses versants est, de 01/07°C sur le Rif, le sud de l’Oriental, le reste de l’Atlas et le Sud-Est, de 11/17°C sur le Souss, les provinces sahariennes et près des côtes et de 06/13°C sur le reste du pays.

– Températures journalières en hausse sur le Sud et le Sud-Est et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et entre Mehdia et Tarfaya, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée, devenant localement belle à peu agitée, la nuit entre Tanger et Larache.

